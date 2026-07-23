Students Protest: विपक्षी सांसदों के साथ गांधी स्मृति पहुंचे राहुल, खुद बताया क्या है प्लान?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन 20 जून से जारी है. प्रदर्शनकारी NEET पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. विपक्ष भी छात्रों की मांगों का समर्थन कर रहा है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 23, 2026, 8:00 PM IST
Students Protest: विपक्षी सांसदों के साथ गांधी स्मृति पहुंचे राहुल, खुद बताया क्या है प्लान?
राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने 21 जुलाई को लोक कल्याण मार्ग के पास धरना दिया था. (Congress X Page)
  • 21 जुलाई को धरने से राहुल को उठा ले गई थी पुलिस
  • छात्रों की तरफ से कांग्रेस ने सरकार के सामने रखीं 5 मांगें
  • राहुल गांधी के साथ INDIA ब्लॉक के 20 से ज्यादा नेता
  • CJP का कल देशभर में छात्रों के प्रदर्शन का ऐलान

NEET पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जंतर-मंतर पर चल रहा छात्रों का प्रदर्शन एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है. विपक्ष के करीब-करीब सभी दल छात्रों के सपोर्ट में उतर आए हैं. गुरुवार (23 जुलाई) को विपक्ष के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी के घर के बाहर अचानक से सुरक्षा बढ़ा दी गई है. एक के बाद एक विपक्षी सांसद राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी के घर पर सीक्रेट मीटिंग हुई. इसके बारे में सांसदों को कुछ भी शेयर करने से मना किया गया है. इस दौरान कई खाली बसें भी पहुंची थी. बाद में राहुल गांधी और सभी सांसद बसों में सवार होकर गांधी स्मृति की तरफ रवाना हो गए. ऐसे में समझा जा रहा है कि विपक्ष किसी बड़े कदम की तैयारी में है. वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी ने शुक्रवार (24 जुलाई) को देशभर में विरोध प्रदर्शन की अपील की है.

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, जेबी माथेर समेत कई विपक्षी नेता राहुल गांधी के आवास पहुंच चुके हैं. परिणीति शिंदे और शफी परम्बिल भी राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे हैं. RJD सांसद संजय यादव, मीसा भारती, प्रमोद तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह और इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई सांसद मौजूद हैं. पहुंच चुके हैं. इस बीच जब खरगे से इस बैठक का कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “साहब ने चाय के लिए बुलाया था. इसलिए मैं चाय पीने आया हूं.” ANI ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें राहुल गांधी और कुछ सांसद बस में बैठते दिख रहे हैं.

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राहुल गांधी ने बताया प्लान

राहुल गांधी ने कहा, “हमारे छात्र सड़कों पर हैं, इसलिए विपक्ष के सभी सांसदों को लगा कि हमें भी सड़कों पर उतरना चाहिए. विपक्ष के सभी सांसद इंडिया गेट जाना चाहते थे. उन्होंने (पुलिस) मना कर दिया और हमें रोक दिया. फिर हमने कहा कि हम 30 जनवरी मार्ग (गांधी स्मृति) जाना चाहते हैं. उन्होंने बस यहीं खड़ी कर दी है. हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन छात्रों तक मुख्य संदेश यही है कि हम आपके साथ हैं.”

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कहां रहते हैं राहुल गांधी?

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 5 अलॉट हुआ है. ये VIII टाइप बंगला है. इससे पहले राहुल गांधी 12 तुगलग लेन में रहते थे. 2023 में उन्होंने वो बंगला खाली कर दिया था. फिर कुछ समय के लिए अपनी मां सोनिया गांधी के घर पर शिफ्ट हुए थे. सुनहरी बाग रोड से गांधी स्मृति (30 जनवरी मार्ग) के बीच की दूरी महज 900 मीटर है.

BJP ने राहुल गांधी के घर मीटिंग पर उठाए सवाल

BJP के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने राहुल गांधी के घर चल रही बैठक को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने X पर लिखा, “राहुल गांधी के घर पर एक और ड्रामेबाजी चल रही है. बसें आ रही हैं और कांग्रेस के सांसद वहां पहुंच रहे हैं. वे जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए कोई नाटक कर रहे हैं. इस ड्रामेबाज़ी वाली होड़ में कुछ समय के लिए देश का नुकसान हो रहा है.”

21 जुलाई को राहुल गांधी और विपक्ष ने दिया था धरना

21 जुलाई को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन किया था. इसकी सीक्रेट प्लानिंग खरगे के घर पर हुई थी. केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह को बातचीत करने के लिए भेजा गया. लेकिन, बात नहीं बनने पर दिल्ली पुलिस राहुल गांधी समेत धरना देन रहे सांसदों को हिरासत में लेने पहुंची. पुलिस ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा समेत कई सांसदों को हिरासत में लिया. हालांकि, देर रात सभी को छोड़ दिया गया. विपक्ष अब सदन में पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा है. विपक्ष के हंगामे के चलते संसद लगातार 4 दिनों से चल नहीं पा रही है.

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CJP ने नड्डा के घर या दफ्तर में बातचीत से किया इनकार

इस बीच सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे में CJP को जेपी नड्डा के घर या ऑफिस पर बातचीत के लिए 4 बार ऑफर भेजा जा चुका है. हालांकि, CJP ने कहा है कि सरकार को बात करनी है, तो जंतर-मंतर आए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर चर्चा करे. किसी के घर या ऑफिस में कोई बात नहीं होगी.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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