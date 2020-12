coronavirus latest 29 dec 2020 updates: देश में 187 दिन बाद Covid-19 के सबसे कम नए मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं. वहीं, चिंता की बात ये हैं कि देश में ब्रिटेन में पाए गए new coronavirus variant ने दस्‍तक दे दी है. अभी तक इसके 6 मामलों की पुष्टि ब्रिटेन से लौटे हवाई यात्र‍ियों में हो चुकी है. वहीं, पिछले 24 घंटे में 16500 से कम 16,432 कोविड-19 केस 187 दिन बाद दर्ज किए गए हैं. बता दें पहले 25 जून 2020 को 17 हजार से कम मामले 16,922 दर्ज हुए थे. वहीं, अब तक 252 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,48,153 हो गई है. Also Read - सरकार ने प्याज निर्यात से प्रतिबंध हटाया, एक जनवरी 2021 से हो सकेगा निर्यात

पिछले 24 घंटे में भारत में इस महीने तीसरी बार कोविड-19 के एक दिन में 20 हजार से कम नए मामले सामने आए हैं. ताजा अपेडेट के मुताबिक, देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,02,24,303 हो गए, जिनमें से 98 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए अपडेट आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल 16,432 नए मामले सामने आए, जो पिछले 6 महीने में इस अवधि में सामने आए सबसे कम मामले है. वहीं, 252 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,48,153 हो गई.

The total recovered cases have crossed 98 lakhs (98,07,569) today which translates to a Recovery Rate of 95.92%: Health Ministry #COVID19 https://t.co/chNAmwRHRZ

