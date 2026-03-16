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LPG संकट के बीच बड़ी राहत! कमर्शियल सिलेंडर को लेकर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, जानें क्या कुछ कहा

तेल संकट के बीच सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर को लेकर बड़ा फैसला लिया है. चलिए आपको बताते हैं सरकार ने क्या कुछ कहा?

LPG Crisis: ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण भारत में भी लोगों को तेल संकट का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, अब केंद्र सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर अहम जानकारी दी है. सरकार ने साफ किया है कि देश में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल, डीजल के साथ-साथ LPG और CNG की सप्लाई भी सामान्य रूप से जारी है.

सरकार ने क्या कहा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन की सप्लाई सामान्य है और अब तक कहीं से भी तेल की कमी की कोई आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है.

सरकार के अनुसार कई राज्यों में कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई भी धीरे-धीरे शुरू कर दी गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा राज्यों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं ताकि सप्लाई चेन को बेहतर बनाया जा सके.