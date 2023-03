हैदराबाद में BRS ने लगाए बीजेपी के दागी नेताओं के पोस्टर, अमित शाह के दौरे का विरोध

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना में हैं. वह रविवार सुबह सीआईएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए. इस बीच सत्तारुढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद शहर में पोस्टर लगाया है. जिसमें एक चर्चित डिटर्जेंट पाउडर के विज्ञापन की कुछ लाइनें लिखी गई हैं. पोस्टर में उन भाजपा नेताओं की फोटो लगी है जो विपक्षी दलों से बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता से पूछताछ कर रही है. पार्टी नेताओं का आरोप है कि जो लोग दागी लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रही है.

Amid ongoing questioning of BRS MLC K Kavitha in the Delhi liquor case, another poster featuring leaders who joined BJP from other parties is seen in Hyderabad as Union Home Minister Amit Shah attends the CISF Raising Day event in the city today pic.twitter.com/5fIi0az6Zq — ANI (@ANI) March 12, 2023