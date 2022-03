Russia,India, Delhi: रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध (Russia-Ukraine War) के बीच रूसी विदेश मंत्री (Russian Foreign Minister) सर्गेई लावरोव (Sergei Lavrov) आज गुरुवार को देर शाम भारत की दो दिन की यात्रा के लिए नई दिल्‍ली आए हुए हैं. रूसी विदेश मंत्री की यह भारत यात्रा तब हो रही है, वह रूस अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों के लगाए गए प्रतिबंधों का सामाना कर रहा है. रूस इस समय यू्क्रेन से युद्ध को लेकर कई तरह के दबावों का सामना कर रहा है.Also Read - RUSSIA-UKRAINE CRISIS: रूस पर लगे प्रतिबंधों का तेल और गैस से जुड़े बाजार पर होगा असर?

बता दें कि यूक्रेन के खिलाफ 24 फरवरी को रूस द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है. संघर्ष शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर 24 फरवरी, 2 मार्च और 7 मार्च को बात कर चुके हैं. प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से दो बार बात कर चुके हैं.

