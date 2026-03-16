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Amidst The Gas Crisis Pm Modi Invokes Pandit Nehru See What First Prime Minister Stated In 1951

Video: देश में गैस संकट के बीच पीएम मोदी ने किया पंडित नेहरू का जिक्र, जानिए 1951 में पहले प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया था

बीते दिनों असम में प्रधानमंत्री ने एक सभा के दौरान पहले प्रधानमंत्री नेहरू के एक बयान का जिक्र किया था. पीएम मोदी ने कहा कि 15 अगस्त 1951 को जवाहर लाल नेहरू ने महंगाई के लिए 'कोरियाई युद्ध' जैसे बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराया था.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

Iran War: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है. इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया के देश प्रभावित हो रहे हैं और तेल-गैस का संकट बढ़ता जा रहा है. युद्ध से पैदा हुए हालात के बुरे असर से भारत भी अछूता नहीं है. भारत भी LPG संकट का सामना कर रहा है और लोग गैस सिलेंडर के लिए भटकते दिख रहे हैं. गैस कि किल्लत और सरकार से पूछे जा रहे सवालों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक बयान दोहराया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है.

पीएम मोदी ने क्या कहा?

बीते दिनों असम में प्रधानमंत्री ने एक सभा के दौरान पहले प्रधानमंत्री नेहरू के एक बयान का जिक्र किया था. पीएम मोदी ने कहा कि 15 अगस्त 1951 को जवाहर लाल नेहरू ने महंगाई के लिए ‘कोरियाई युद्ध’ जैसे बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराया था.

पीएम ने कहा, “आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस केवल अफवाहें फैलाने में जुटी है. मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं उन्हें जरा सुनिए. आप सुनकर के हैरान हो जाओगे. लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है. इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है. अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है और यहां पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे. आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे हैं. वैश्विक संकटों का प्रभाव क्या होता है? यह दुनिया देख रही है.”

पंडित नेहरू ने क्या कहा था यहां देखिए…

बता दें कि जवाहर लाल नेहरू के जिस भाषण का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे वह 1951 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिया गया था. तब उन्होंने कहा था, “लोग बढ़ती कीमतों, काला बाजारी और ऐसी ही अन्य कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. ये समस्याएं दो कारणों से पैदा होती हैं- पहला, वे कारण जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे कोरियाई युद्ध, दूसरा वे कारण जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं.”

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मौजूदा संकट पर सरकार का रुख

होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही बंद होने से भारत में भी गैस का संकट खड़ा होता दिख रहा है. हालांकि भारत सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में गैस की किल्लत नहीं होगी. इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस इलाके के खास स्टेकहोल्डर्स के साथ लगातार बातचीत कर रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम अपनी खास जरूरतों, खासकर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अलग-अलग राजनीतिक और डिप्लोमैटिक स्तर पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) के सदस्यों, ईरान, अमेरिका और इजरायल समेत सभी अहम बातचीत करने वालों के साथ करीबी संपर्क में रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल के दिनों में अपने कई साथियों से बात की है.

बता दें कि भारत में रोज बुक होने वाले सिलेंडरों की संख्या में भी उछाल आया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस समय रोज 88 लाख एलपीजी बुकिंग की रिपोर्ट की जा रही है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि सिलेंडर तभी बुक करें जब जरूरी हो. शहरी इलाकों में बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन के गैप का नियम लागू किया गया है. कंज्यूमर्स से एलपीजी बुकिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने या लाइनों में खड़े होने से बचने की भी अपील भी की गई है. ये भी कहा गया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है.