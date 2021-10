Amit Khare Appointed Advisor To PM Modi: PM Modi, Advisor, पूर्व सूचना एवं प्रसारण और उच्च शिक्षा सचिव रहे व र‍िटायर्ड आईएएस अध‍िकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है. खरे को दो साल के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है.Also Read - UPSC IAS Prelims Cut Off 2021: प्रीलिम्स परीक्षा का कितना रह सकता है कटऑफ, जानें सवालों और उनके जवाब

Appointments Committee of the Cabinet has approved appointment of Amit Khare as Advisor to the Prime Minister, Prime Minister’s Office, in the rank and scale of Secretary to Govt of India, on contract basis, initially for two years or until further orders, whichever is earlier. pic.twitter.com/5vbWRyG9Cn

— ANI (@ANI) October 12, 2021