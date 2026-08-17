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'मुझे पूरा भरोसा है कि...', नितिन नवीन की कोर टीम से बाहर होने के बाद आया अमित मालवीय का पहला रिएक्शन

अमित मालवीय (Amit Malviya) साल 2015 से BJP आईटी सेल प्रमुख थे और करीब 11 साल तक इस पद पर रहे. नितिन नवीन ने अमित मालवीय की जगह दीपक म्हस्के को IT सेल की जिम्मेदारी सौंपी है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: August 17, 2026, 6:44 PM IST
Amit Malviya
अमित मालवीय 2015 से BJP आईटी सेल प्रमुख थे.

BJP प्रमुख नितिन नवीन (Nitin Nabin) ने सोमवार (अगस्त, 17, 2026) को अपनी नई कोर टीम का ऐलान कर दिया. नितिन नवीन ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव करते हुए अमित मालवीय (Amit Malviya) की जगह दीपक म्हस्के (Who Is Deepak Mhaskey?) को नया सोशल मीडिया कन्वीनर नियुक्त किया है. यह बदलाव उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में होने वाले अहम विधानसभा चुनावों से पहले किया गया है. अमित मालवीय लंबे समय से BJP के IT प्रभारी थे. उनके साथ प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव सोशल मीडिया सह-कन्वीनर के तौर पर काम करेंगे. IT सेल प्रमुख के पद से हटाये जाने के बाद अमित मालवीय का पहला रिएक्शन आया है.

अमित मालवीय ने क्या लिखा?

‘X’ पर एक पोस्ट में मालवीय ने नई टीम को बधाई दी. उन्होंने लिखा कि उनकी नियुक्तियां ‘एक अहम मोड़ पर हुई हैं, क्योंकि पार्टी नई ऊंचाइयां हासिल करने और अपने संदेश व संगठन को देश के हर कोने तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है. मैं खासतौर पर दीपक म्हस्के जी को बधाई देता हूं, जो BJP आईटी सेल की जिम्मेदारी संभालेंगे. मैं उनके साथ प्रीति गांधी जी, शिवानन्द द्विवेदी जी, अशोक भट्ट जी और अरुण यादव जी को भी शुभकामनाएं देता हूं.

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उन्होंने आगे लिखा, ‘पिछले एक दशक में इन सभी के साथ मैंने काफी करीब से काम किया है. मुझे पूरा भरोसा है कि इनके नेतृत्व में BJP डिजिटल कम्युनिकेशन की नई ऊंचाइयों को जरूर छुएगी. इसके बाद अमित मालवीय ने अपने समर्थकों का भी शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि इस उतार-चढ़ाव वाले सफर में ये सभी उनके साथ मजबूती से खड़े रहे.

कौन हैं दीपक म्हास्के?

BJP के नये IT सेल प्रमुख दीपक म्हस्के छत्तीसगढ़ से जुड़े नेता हैं. वह संगठन के साथ-साथ मीडिया गतिविधियों में भी एक्टिव रहे हैं. म्हास्के को पार्टी के IT और सोशल मीडिया सेल में करीब 15 साल का अनुभव है. उन्होंने बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित कई विधानसभा चुनावों में सोशल मीडिया कैंपेन भी लीड किए हैं, जहां पार्टी ने शानदार जीत हासिल की. वह पहली पीढ़ी के BJP नेता हैं, जबकि उनके भाई तेज प्रताप म्हास्के RSS के साथ हैं. दीपक म्हस्के ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है. महस्के BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा चुके हैं. हाल ही के सालों में उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) का अध्यक्ष भी बनाया गया था.

Who is Deepak Mhaske

केमिस्ट्री में MSc हैं दीपक म्हस्के

1968 में जन्मे दीपक म्हस्के के पास केमिस्ट्री में MSc, सीमेंट टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सर्टिफ़िकेशन है. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) को दी गई उनकी प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने एग्रीकल्चर में आने से पहले एक कॉलेज केमिस्ट्री प्रोफेसर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था. उन्हें हॉर्टिकल्चर और ऑर्गेनिक फ़ार्मिंग में तीन दशक से ज्यादा का अनुभव है. उन्होंने कुछ समय के लिए रोड कंस्ट्रक्शन में भी काम किया है. कहा जाता है कि म्हास्के को डेटा जमा करने और एनालिसिस में खास दिलचस्पी है, खासकर चुनावी डेटा और सरकारी बेनिफिशियरी स्कीम में. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, म्हस्के 2009 से छत्तीसगढ़ BJP IT सेल से जुड़े हुए हैं. उन्होंने राज्य पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी काम किया है. नेशनल लाइमलाइट में आने से पहले उन्होंने पार्टी के राज्य-लेवल के पॉलिटिकल इकोसिस्टम में कई साल काम किया है.

नितिन नवीन की कोर टीम में किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी?

पद  नाम राज्य
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव दिल्ली
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयत जय पांडा ओडिशा
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी. पुरंदेश्वरी आंध प्रदेश
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा दमा उत्तर प्रदेश
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी  गुजरात
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.भारती प्रदौणा पंवार महाराष्ट्र
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरदार मनप्रीत सिंह बादल पंजाब
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य मध्यप्रदेश
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रो.एम.नागराज कर्नाटक
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रो. तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. मधुचंद्र कर पश्चिम बंगाल
राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष दिल्ली
राष्ट्रीय सह महामंत्री शिवप्रकाश मुंबई
राष्ट्रीय सह महामंत्री सौदान सिंह चंडीगढ़
राष्ट्रीय महामंत्री
राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े महाराष्ट्र
राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली
राष्ट्रीय महामंत्री बिप्लव कुमार देव त्रिपुरा
राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश
राष्ट्रीय महामंत्री सतीष पूनिया राजस्थान
राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र पटेल मध्यप्रदेश
राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश
राष्ट्रीय महामंत्री संजय भाटिया हरियाणा
राष्ट्रीय मंत्री
राष्ट्रीय मंत्री कविता पाटीदार  मध्यप्रदेश
राष्ट्रीय मंत्री के. सुरेंद्रन केरलम
राष्ट्रीय मंत्री भोला सिंह. उत्तर प्रदेश
राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप वर्मा. झारखंड
राष्ट्रीय मंत्री जगदीश ईश्वरभाई पटेल गुजरात
राष्ट्रीय मंत्री संदीप पाठक दिल्ली
राष्ट्रीय मंत्री फांगनोन कोन्याक नगालैंड
राष्ट्रीय मंत्री संगीता यादव उत्तर प्रदेश
राष्ट्रीय मंत्री अनिल एंटनी केरलम
राष्ट्रीय मंत्री डॉ. एम वेंकटेशन तमिलनाडु
राष्ट्रीय मंत्री मनोज टिग्गा पश्चिम बंगाल
राष्ट्रीय मंत्री सिद्धार्थ शंभु बिहार
राष्ट्रीय मंत्री स्वदेश सिंह दिल्ली
राष्ट्रीय मंत्री मृगांका देव वर्मन असम
राष्ट्रीय मंत्री रोहन गुप्ता गुजरात
राष्ट्रीय मंत्री जय प्रकाश दिल्ली
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल महाराष्ट्र
राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष राजेश मंगल  राजस्थान
राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुघ  पंजाब
राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री महेंद्र पांडे उत्तराखंड
नॉर्थ ईस्ट संयोजक डॉ. संबित पात्रा ओडिशा
नॉर्थ ईस्ट सह-संयोजक राजीव बब्बर दिल्ली
प्रकोष्ठ संकुल संयोजक विष्णु दत्त शर्मा मध्यप्रदेश
प्रकोष्ठ संकुल सह-संयोजक ऋतुराज सिन्हा बिहार
प्रकोष्ठ संकुल सह-संयोजक विष्णु वर्धन रेड्डी आंध्र प्रदेश
मोर्चा अध्यक्ष
युवा मोर्चा अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी गुजरात
महिला मोर्चा अध्यक्ष  रूप कुमारी चौधरी छत्तीसगढ़
OBC मोर्चा अध्यक्ष अमरपाल मौर्य उत्तर प्रदेश
किसान मोर्चा अध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर मध्य प्रदेश
SC मोर्चा अध्यक्ष शिवेश कुमार राम बिहार
ST मोर्चा अध्यक्ष डॉ. मन्नालाल रावत राजस्थान
अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष कुंवर बासित अली उत्तर प्रदेश
मीडिया संयोजक
मीडिया संयोजक अनिल बलूनी उत्तराखंड
मीडिया सह संयोजक आशीष उषा अग्रवाल मध्य प्रदेश
मीडिया सह संयोजक प्रदीप भंडारी दिल्ली
मीडिया सह संयोजक सिद्धार्थ यादव दिल्ली
सोशल मीडिया संयोजक
सोशल मीडिया संयोजक दीपक म्हस्के छत्तीसगढ़
सोशल मीडिया सह संयोजक प्रीति गांधी महाराष्ट्र
सोशल मीडिया सह संयोजक शिवानंद द्विवेदी दिल्ली
सोशल मीडिया सह संयोजक आलोक भट्ट उत्तराखण्ड
सोशल मीडिया सह संयोजक अरुण यादव हरियाणा

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About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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