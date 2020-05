नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोत्साहन पैकेज की चौथी किस्त जारी किए जाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि शनिवार को घोषित उपायों और सुधारों से काफी व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे और ये आर्थिक सुधार में योगदान करेंगे. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रोत्साहन आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा की. पैकेज की इस किस्त में कोयला, रक्षा विनिर्माण, विमानन, अंतरिक्ष, बिजली वितरण आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों पर जोर है. Also Read - 6 एयरपोर्ट नीलाम होंगे, देश में ही हथियारों के निर्माण पर जोर, कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार ख़त्म, 20 अहम बातें

जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा- "कोयला, खनिज, रक्षा, विमानन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आज वित्त मंत्री द्वारा घोषणाओं में शामिल किया गया है. घोषित किए गए उपायों और सुधारों से कई व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे और आर्थिक परिवर्तन में योगदान मिलेगा."

Important sectors such as coal, minerals, defence, aviation, space and atomic energy have been covered in the announcements by the FM today. The measures and reforms announced will create many business opportunities and contribute to economic transformation.

