नई दिल्ली: देश में कोरोना के लगातार तेजी से मामले सामने आ रहे हैं. आज कोरोना के आंकड़े सबसे अधिक चौकाने वाले थे. पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 25 हजार नए मामले सामने आए. दिल्ली इस समय कोरोना संक्रमित राज्यों में सबसे आगे पहंच गया है. राजधानी दिल्ली में इस समय करीब एक लाख कोरोना संक्रमित लोग है. भविष्य में दिल्ली की हालत और अधिक न बिगड़े इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों से लगातार कोशिश कर रही हैं. Also Read - संदेसरा बैंक धोखाधड़ी मामले में अहमद पटेल से ईडी की10 घंटे तक चली पूछताछ, कांग्रेस नेता बोले- ये राजनीतिक साजिश

दिल्ली में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार तेजी से अस्थाई बेड वाले अस्पतालों का भी निर्माण करा ही है. इस बीच रक्षा संस्थान डीआरडीओ (DRDO) ने एक हजार बेड वाले अस्थाई अस्पताल का निर्माण किया है. रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh)और गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने DRDO द्वारा तैयार सरदार बल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल का दौरा किया. Also Read - रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का लेह दौरा टला, मंत्रालय ने कहा- जारी करेंगे अगली तारीख

निरीक्षण के दौरान गृहमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन (Health and Family Welfare Minister Harsh Vardhan) और डीआरडीओ चीफ जी सतीश रेड्डी भी मौजूद रहे. बता दें कि DRDO ने इस अस्थाई अस्पताल को दिल्ली के कैंट इलाके में बनाया है. इसमें कोरोना मरीजों के लिए एक हजार बेड्स की व्यवस्था की गई है.

DRDO, Ministry of Home Affairs, Tata Sons Industries&with support of many organisations this 1000 bedded temporary hospital for #COVID19 patients has been set up in just 12 days. Over 250 intensive care units are available here in accordance with WHO guidelines: Rajnath Singh pic.twitter.com/ojKQww4VBO

— ANI (@ANI) July 5, 2020