Corona Virus in Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus) के मामलों में हाल में हुई वृद्धि के मद्देनजर रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया. अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान अहम फैसला लिया गया कि दिल्ली में नियमित एक लाख टेस्ट किये जाएंगे. इसके साथ ही दिल्ली में आईसीयू बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. दिल्ली में अभी प्रतिदिन 60 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं. Also Read - राजधानी दिल्ली के लिए कई हिस्सों में झमाझम बारिश, वायु प्रदूषण से मिलेगी राहत

राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को कोविड-19 के एक दिन में सबसे अधिक 8,593 नये मामले सामने आये थे. बृहस्पतिवार को 104 व्यक्तियों की मौत हुई थी, जो कि पांच महीनों में एक दिन में सबसे अधिक है. शनिवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 44,456 हो गई, जबकि ठीक होने की दर 89 प्रतिशत से अधिक रही. शनिवार की स्थिति के अनुसार दिल्ली में निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या 4,288 थी. दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4.85 लाख से अधिक हो गई है. वहीं, 95 और मरीजों की संक्रमण से मौत हो जाने से मृतक संख्या बढ़कर 7,614 हो गई.

The number of RT-PCR tests to be doubled in #Delhi. Mobile Testing Vans of ICMR and Health Ministry to be deployed at vulnerable spots. Few MCD hospitals to be converted into COVID dedicated hospitals for treatment of COVID patients with mild symptoms: Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/zO5zpktmZe

— ANI (@ANI) November 15, 2020