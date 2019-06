नई दिल्ली: भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में एनडीए नेताओं की इफ्तार पार्टियों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से किए गए तंज भरे ट्वीट को लेकर उन्‍हें कड़ी फटकार लगाई. शाह ने सिंह से ऐसी टिप्पणियां करने से बचने के लिए कहा. बीजेपी अध्‍यक्ष ने गिरिराज सिंह को बुलाकर ये बातें मंगलवार को ही कही हैं. पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी. सिंह के ट्वीट पर भाजपा सहयोगी दलों जेडीयू समेत अन्‍य ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के तंज पर जेडीयू के एक नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वह हमारे नेता नीतीश कुमार को कोई नसीहत दें. भाजपा के एक नेता ने कहा कि शाह ने सिंह को फटकार लगाई है और उन्हें ऐसी टिप्पणियां करने से बचने को कहा है.

गिरिराज सिंह के तंज पर जेडीयू का पलटवार- कहा- उनकी हैसियत नहीं कि नीतीश को नसीहत दें

सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान समेत राज्य में एनडीए के शीर्ष नेताओं की इफ्तार’ में शामिल होने की तस्वीरें पोस्ट की और सवाल किया कि क्यों वे अपने खुद के कर्म-धर्म को मनाने में पीछे रह जाते हैं, जबकि दूसरों की धार्मिक रीतियों को मनाने में आगे रहते हैं. बीजेपी नेता एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी भी एक तस्वीर में दिख रहे हैं. उनके ट्वीट पर भाजपा सहयोगी दलों में से जेडीयू समेत अन्‍य ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

Bihar CM & JD(U) leader Nitish Kumar on Union Minister Giriraj Singh’s tweet on Iftar: He (Giriraj Singh) does all this so that media makes news out of it. pic.twitter.com/DXti8QKxtB

