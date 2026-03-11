By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'आप आंख मारते हैं, फ्लाइंग किस देते हैं…' राहुल गांधी को लेकर ये क्या बोल गए अमित शाह, देखें Video
लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बुधवार (11 मार्च, 2026) को राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने राहुल के पुराने कुछ आचरण को लेकर तंज कसा.
Amit Shah on Rahul Gandhi: बुधवार (11 मार्च) को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर महाभियोग चलाने की विपक्षी दलों की कोशिशों को लेकर हुई तीखी बहस में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और सत्ताधारी बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर जमकर निशाना साधा. विपक्षी दलों का आरोप है कि ओम बिरला सदन की कार्यवाही में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हैं.
अमित शाह ने राहुल गांधी पर संसद में उपस्थिति के अब तक के सबसे निचले स्तर का होने का आरोप लगाया और कहा कि जब ओम बिरला उन्हें मुद्दे उठाने का समय देते हैं, तो वह कांग्रेस सांसद सदन से भाग जाते हैं. इसके साथ ही शाह ने गांधी के पुराने आचरण को लेकर तीखा कटाक्ष किया.
‘PM मोदी को आंख मारते हैं…’
अमित शाह ने राहुल पर ‘संसदीय नियमों का उल्लंघन’ करने का आरोप लगाया है. शाह ने कहा था, ‘महोदय, वे आचरण की बात कर रहे हैं. जब उनके सर्वोच्च नेता खुद प्रधानमंत्री को आंख मारते हैं, गले लगाते हैं और फ्लाइंग किस करते हैं, तो महोदय, ये दर्शाता है कि वे उकसा रहे हैं.’ फिर, व्यापक विरोध प्रदर्शनों और ‘माफी मांगो’ के नारों के बीच, उन्होंने कहा, ‘महोदय, मेरे शब्द… अगर मेरे कोई भी शब्द संसदीय प्रणाली के अनुरूप नहीं हैं, तो आप उन्हें हटा सकते हैं.’
