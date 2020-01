नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव में सघन प्रचार कर रहे गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपनी सभाओं में शाहीन बाग को मुद्दा बनाते रहे हैं. रविवार को दिल्ली के रोहतास नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर दिल्ली को सजाना है, संवारना है तो फिर तो भाजपा को वोट दें और अगर ऐसा होगा तो शाहीन बाग पर साफ-साफ असर पड़ेगा. अमित शाह ने कांग्रेस और आम आदमी पर दिल्ली में दंगा करने, हिंसा फैलाने और लोगों को उकसाने का आरोप लगाया है. अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की सरकार दिल्ली में दंगे और हिंसा करने वालों के साथ खड़ी है. लोगों को आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप सरकार फिर से दिल्ली में आई तो दिल्ली शांत नहीं रह पाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की दिल्ली में शांति और शाहीन बाग के खात्मे के लिए भाजपा को वोट दें.

मोदी सरकार का बखान करते हुए शाह ने कहा कि जो काम 70 साल से लटके पड़े थे, उसे मोदी सरकार ने पूरा करने का काम शुरू कर दिया है. धारा 370 हटा कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया है. आज 26 जनवरी के दिन पूरे राष्ट्र के साथ-साथ जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रध्वज पूरे शान के साथ फहराया गया. केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल सरकार झूठ बोलने के सर्वे में सबसे अव्वल आई है. अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पिछले पांच सालों में सिर्फ बड़े-बड़े वादे किए, किया कुछ भी नहीं. केजरीवाल ने वादा किया था कि सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 1000 नए स्कूल बनाएंगे, 50 नए कॉलेज बनाएंगे, 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, फ्री वाई-फाई की सुविधा देंगे, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करेंगे, शुद्ध पानी और हवा देंगे. लेकिन अब यह बात साबित हो गई कि केजरीवाल ने अपने किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया. दिल्ली का पानी पूरे देश में सबसे जहरीला और दूषित साबित हुआ है.

Home Minister Amit Shah: Various surveys are conducted across the country. A govt tops in pure water, another ranks number one in road construction & some other in electrification. Kejriwal govt stands nowhere other than topping the chart of liars. #DelhiElections pic.twitter.com/BDgPDLSc9V

— ANI (@ANI) January 26, 2020