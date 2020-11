Delhi Coronavirus Updates: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने आज बैठक बुलाई है. नॉर्थ ब्लॉक (North Block) में होने वाले इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन (Dr Harsh Vardhan), दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) शामिल होंगे. Also Read - Covid in Delhi: कोरोना के मामलों पर सख्त हुई दिल्ली सरकार, गृहमंत्री अमित शाह से बात कर सकते हैं सीएम केजरीवाल

Union Home Minister Amit Shah has called a meeting later today at North Block to take stock of the COVID-19 situation in Delhi; Union Health Minister Dr Harsh Vardhan, Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal, and CM Arvind Kejriwal to be present. Also Read - Chhattisgarh Corona News: छत्तीसगढ़ में 716 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि, अब तक 2 लाख 10 हजार से अधिक संक्रमित

(file pic) pic.twitter.com/qUQgn6bGf2 Also Read - भाजपा ने CM केजरीवाल के लिए सद्बुद्धि ज्योति जलाई, कहा- दिल्ली में प्रदूषण नहीं रोक पाए

