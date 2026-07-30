अमित शाह एसी कमरों में छिप नहीं सकते, हम उन्हें खींच कर लाएंगे, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का जोरदार हमला

Mallikarjun Kharge: एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पारित होने के बाद गुरुवार को इस बिल पर राज्यसभा में बहस हुई. पीएमओ राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में इस बिल को पेश किया. इस पर बिल पर बहस करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़के ने गृहमंत्री अमित शाह समेत पूरी सरकार पर जोरदार हमला किया.
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हजारों छात्र संसद की ओर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे. वे बातचीत चाहते थे. उन्हें लाठी, पैलेट गन और आंसू गैस मिला. कई छात्र घायल हुए. कई की आंख में छर्रे लगे. हमको शर्म आई. उनको शर्म आई या नहीं. मुझे नहीं मालूम. होम मिनिस्टर बंद कमरे में मेरी बात सुन रहे होंगे. आप बहुत दिन तक छिप नहीं सकते. एक दिन हम आपको खींचकर लाएंगे. जनता के सामने लाएंगे कि क्या है.
खड़गे ने कहा कि सरकार को 20 जुलाई की घटना के लिए देश को सफाई देनी चाहिए. अगर नहीं दे सकते तो अमित शाह इस्तीफा दे दें. अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए.
#WATCH राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “…पेपर लीक की वजह से कितने बेगुनाह लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने माता-पिता परेशान हुए, कितनी महिलाएं और बच्चे परेशान हुए। चर्चा के लिए आए ‘पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026’ में आपने… pic.twitter.com/LwQ0qwq7KW
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 30, 2026
खड़गे ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपका कहना है कि विश्वविद्यालयों में अच्छे शिक्षक, अच्छे वीसी आएं. लेकिन यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोग भरे जा रहे हैं. ये आरएसएस सिलेबस है. उन्होंने खड़गे में मनुस्मृति की बातें आने का दावा किया. साथ ही मांग कि ऐसी सामग्री को सिलेबस से हटाया जाए. यूपीए सरकार ने सबको समान शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया. इसके बाद राज्यसभा में एनडीए सांसदों ने जोरदार हंगामा किया. उधर, वंदे मातरम् बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पास हो गया है. हंगामे के बीच यह बिल पारित कर दिया गया और इसके बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई.
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