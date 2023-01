Joshimath Sinking: जोशीमठ संकट पर अमित शाह ने की हाईलेवल मीटिंग, CM धामी बोले- प्रभावितों की हर संभव मदद करेंगे

Joshimath Sinking: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने जोशीमठ के हालातों को देखते हुए गुरुवार को एक हाईलेवल बैठक बुलाई. बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आरके सिंह, भूपेंद्र यादव और गजेंद्र शेखावत समेत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अधिकारी भी मौजूद रहे. बता दें कि इसके पहले भी बुधवार को अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) से टेलीफोन पर बातचीत के जरिए जोशीमठ के हालात जाने थे. गृह मंत्रालय और अमित शाह जोशीमठ पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. इसी कड़ी में अमित शाह ने गुरुवार को जोशीमठ संकट को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की.

Union Home Minster Amit Shah chaired a high-level meeting on Joshimath situation with Union ministers Nitin Gadkari, RK Singh, Bhupendra Yadav and Gajendra Singh Shekhawat: Sources (File Pic) pic.twitter.com/lKk8Grmadf — ANI (@ANI) January 12, 2023