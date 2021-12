केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल बिपिन रावत (Gen Bipin Rawat) की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत पर शोक जताया. अमित शाह ने कहा कि वह देश के उन बहादुर सैनिकों में थे जिन्होंने अत्यंत लगन से मातृभूमि की सेवा की. शाह ने एक ट्वीट में कहा, ‘देश के लिए आज का दिन बहुत दुखद है, क्योंकि हमने अपने CDS जनरल बिपिन रावत को एक दुखद हादसे में खो दिया. वह बहादुर सैनिकों में एक थे, जिन्होंने अत्यंत लगन से मातृभूमि की सेवा की. उनके उत्कृष्ट योगदानों और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. मुझे गहरा आघात पहुंचा है.’Also Read - Bipin Rawat Dies: CDS जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर कल लाया जाएगा दिल्ली, जानें अब तक के सभी अपडेट्स

A very sad day for the nation as we have lost our CDS, General Bipin Rawat Ji in a very tragic accident. He was one of the bravest soldiers, who has served the motherland with utmost devotion. His exemplary contributions & commitment cannot be put into words. I am deeply pained.

— Amit Shah (@AmitShah) December 8, 2021