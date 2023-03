अमित शाह ने कश्मीर में LoC के पास माता शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किया, करतारपुर गलियारे की तर्ज की मांग पर कही ये बात

श्रीनगर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union HM Amit Shah) ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के करनाह सेक्टर में नियंत्रण रेखा (Loc) के पास माता शारदा देवी (Mata Sharda Devi Temple) मंदिर का वीडियो कांफ्रेंस (VC) के माध्यम से उद्घाटन किया और कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना केंद्र शासित प्रदेश को अपनी पुरानी परंपराओं, संस्कृति और गंगा-जमुनी तहजीब की ओर वापस ले जा रहा है. करतारपुर गलियारे की तर्ज पर नियंत्रण रेखा के पार शारदा पीठ खोलने की पंडित की मांग का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र निश्चित रूप से इस पर प्रयास करेगा और इसमें कोई संदेह नहीं है.

गृह मंत्री शाह ने कहा कि मंदिर का खुलना नई सुबह की शुरुआत है और शारदा संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास है. उन्होंने कहा, ‘‘माता शारदा मंदिर को हमारे नए साल के शुभ अवसर पर भक्तों के लिए खोला जा रहा है. यह देश भर के भक्तों के लिए एक शुभ संकेत है. माता शारदा का आशीर्वाद अब आने वाली सदियों तक पूरे देश पर रहेगा.

केंद्रीय मंत्री ने अफसोस जताया कि वह उस स्थान पर सशरीर मौजूद नहीं रह सके. हालांकि उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर के अपने अगले दौरे पर मंदिर जाने का वादा जरूर किया. उन्होंने कहा, जब भी मैं जम्मू एवं कश्मीर जाऊंगा, मैं माता शारदा देवी मंदिर में माथा टेककर अपनी यात्रा शुरू करूंगा.