जम्मू कश्मीर: देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं. वह आज से तीन दिवसीय दौरे पर हैं. 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए हैं. इस दौरान आज अमित शाह ने आतंकी हमले में शहीद हुए इंस्पेक्टर के परिजनों से मुलाकात की. और शहीद की पत्नी को नौकरी के कागजात सौंपे.

सामने आई तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह शहीद इंस्पेक्टर के परिजनों के साथ बैठे दिख रहे हैं. जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर परवेज अहमद को आतंकियों ने पिछले महीने मार दिया था. गृह मंत्री ने परवेज अहमद की पत्नी फातिमा अख्तर को नौकरी के लिए कागजात सौंपे. इस दौरान जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे.

Nowgam | HM Amit Shah visits residence of slain Insp Parvez Ahmed, who was killed by terrorists last month. During his visit, HM met Ahmed’s wife Fatima Akhter & gave her official papers for a govt job

J&K LG Manoj Sinha, Union Min Jitendra Singh & DGP Dilbag Singh also present pic.twitter.com/5MCm7v4lWl

