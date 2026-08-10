Kerala से Keralam तक! अमित शाह आज लोकसभा में पेश करेंगे नाम बदलने का बिल, NCDC की ताकत बढ़ाने वाले प्रस्ताव पर भी नजर

संसद के मानसून सत्र के अंतिम दौर में आज लोकसभा में दो अहम विधेयक पेश किए जाने हैं. अमित शाह Kerala का नाम Keralam करने और NCDC की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव सदन में ला सकते हैं.

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Kerala का नाम Keralam करने का प्रस्ताव आज लोकसभा में पेश हो सकता है.

NCDC को सहकारी क्षेत्र से जुड़े ज्यादा संगठनों को सीधे वित्त देने की ताकत मिलने का प्रस्ताव है.

विपक्ष छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है.

सत्र के सिर्फ चार दिन बाकी होने से सरकार के सामने विधायी एजेंडा पूरा करने की चुनौती है.

Kerala to Keralam Name Change Bill: संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिनों में आज लोकसभा की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हैं. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकते हैं. इनमें पहला प्रस्ताव Kerala का आधिकारिक नाम बदलकर Keralam करने से जुड़ा है, जबकि दूसरा National Cooperative Development Corporation यानी NCDC की वित्तीय शक्तियों का दायरा बढ़ाने से संबंधित है. दोनों प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आ रहे हैं, जब संसद में विपक्ष के विरोध के कारण लगातार गतिरोध बना हुआ है. सत्र खत्म होने में अब केवल चार दिन बचे हैं, इसलिए सरकार के लिए लंबित विधायी काम को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Kerala से Keralam करने की तैयारी

Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026 के जरिए संविधान की First Schedule में दर्ज राज्य के नाम को Kerala से बदलकर Keralam करने का प्रस्ताव है. इस बदलाव की प्रक्रिया अचानक शुरू नहीं हुई है. Kerala विधानसभा ने जून 2024 में राज्य का नाम Keralam करने के समर्थन में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर आगे की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की. फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. जुलाई में Kerala विधानसभा ने राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए संदर्भ पर भी प्रस्ताव का समर्थन किया. अब संसद में विधेयक पेश होने के बाद इस प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा.

NCDC की वित्तीय ताकत बढ़ाने वाला बिल

दूसरा प्रस्ताव National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026 है. इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र से जुड़े कामों के लिए NCDC की फंडिंग क्षमता को व्यापक बनाना है. मौजूदा व्यवस्था में NCDC का वित्तपोषण मुख्य रूप से सहकारी समितियों से जुड़े कार्यक्रमों तक सीमित रहा है. प्रस्तावित बदलावों के बाद सहकारी विकास से जुड़े दूसरे संगठनों को भी वित्त उपलब्ध कराने का रास्ता खुल सकता है. इनमें सरकारी एजेंसियां, वैधानिक संस्थाएं और ऐसे अन्य संगठन शामिल हो सकते हैं जो सहकारी क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे, तकनीक, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग या वित्तीय सेवाओं से जुड़े हैं.

प्रस्ताव में NCDC के लिए कुछ अन्य शक्तियों का विस्तार भी किया गया है. इसमें सहकारी विकास से जुड़े संस्थानों में केंद्र की पूर्व मंजूरी के साथ equity हासिल करने, credit information जुटाने और उसे बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ साझा करने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं. सरकार का तर्क है कि समय के साथ सहकारी क्षेत्र का स्वरूप काफी विस्तृत हुआ है और मौजूदा कानून में बदलाव से वित्तीय सहायता की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकती है. हालांकि प्रस्ताव के व्यापक दायरे को लेकर विशेषज्ञों के बीच यह सवाल भी है कि किन संस्थाओं को सहकारी विकास से जुड़ा मानकर फंडिंग दी जाएगी.

संसद में राजनीतिक टकराव भी जारी

इन विधेयकों के बीच संसद का राजनीतिक माहौल भी गर्म बना हुआ है. विपक्षी दल 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान की मांग कर रहे हैं. विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ बल प्रयोग किया गया और इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए. दूसरी ओर सरकार का कहना है कि विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही है. ऐसे में आज की कार्यवाही में विधेयकों की प्रस्तुति के साथ-साथ राजनीतिक गतिरोध भी प्रमुख मुद्दा बना रहेगा.