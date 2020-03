कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर आज कोलकाता पहुंचे हैं. इस दौरान पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने अन्य नेताओं के साथ हवाई अड्डे पर अमित शाह का स्वागत किया. वहीं स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और लेफ्ट पार्टियों के सदस्यों ने CAA कानून का विरोध करते हुए हवाई अड्डे के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. लेफ्ट पार्टियों ने ‘वापस जाओ’ के नारे लगाए. साथ ही एयरपोर्ट के बाहर सड़क के दोनों किनारों पर काले रंग के गुब्बारे लगाकर नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

Kolkata: Members of Students’ Federation of India and Left parties demonstrate near the airport against the visit of Union Home Minister Amit Shah to the city today. pic.twitter.com/5terswIFlX

— ANI (@ANI) March 1, 2020