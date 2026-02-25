  • Hindi
500 रुपये दीजिए और बन जाइए मालिक... Bharat Taxi को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बता दी पूरी स्कीम!

Bharat Taxi News: केंद्रीय गृह मंत्री औऱ सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक नई राइड-हेलिंग सेवा भारत टैक्सी लॉन्च किया है. इस प्लेटफॉर्म का मकसद टैक्सी और कैब ड्राइवरों को सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि हिस्सेदार बनाना है.

Bharat Taxi News: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 23 फरवरी 2026 को ‘भारत टैक्सी’ नाम की नई सहकारी राइड-हेलिंग सेवा की शुरुआत की है. यह प्लेटफॉर्म खास तौर पर टैक्सी और ऑटो चालकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. दिल्ली-एनसीआर और गुजरात के ड्राइवरों के साथ हुई टाउन हॉल बैठक में उन्होंने बताया कि इसका मकसद ड्राइवरों की कमाई सुरक्षित करना और उन्हें कंपनी का साझेदार बनाना है, उन्होंने कहा कि कई निजी कंपनियां न्यूनतम किराया तय करने को तैयार नहीं होतीं, लेकिन इस नई सेवा में ड्राइवरों की बेस कमाई सुरक्षित रखने पर जोर दिया जाएगा.

‘अमूल मॉडल’ से प्रेरित सहकारी व्यवस्था

अमित शाह ने भारत टैक्सी की तुलना देश की मशहूर डेयरी सहकारी संस्था अमूल से की उन्होंने बताया कि अमूल में किसानों और दूध उत्पादकों को मुनाफे का बड़ा हिस्सा मिलता है, जिससे लाखों लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है. उसी तरह भारत टैक्सी में भी ड्राइवरों को मालिकाना हक और लाभ दोनों मिलेंगे. निजी कंपनियों में कमाई का बड़ा हिस्सा मालिकों के पास जाता है, जबकि सहकारी मॉडल में फायदा सीधे सदस्यों के बीच बांटा जाता है. यहां ड्राइवर सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि संस्था के असली मालिक बनेंगे.

मुनाफे का बड़ा हिस्सा ड्राइवरों को मिलेगा

इस योजना के तहत कुल मुनाफे का 80 प्रतिशत हिस्सा ड्राइवरों को दिया जाएगा. यह राशि उनके द्वारा तय की गई दूरी यानी किलोमीटर के आधार पर बांटी जाएगी. बाकी 20 प्रतिशत पैसा कोऑपरेटिव फंड में जमा होगा, जिससे संस्था को मजबूत बनाया जाएगा. ड्राइवर सिर्फ 500 रुपये में एक शेयर खरीदकर इसके सह-मालिक बन सकते हैं. जैसे-जैसे सदस्य बढ़ेंगे, ड्राइवरों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रतिनिधित्व भी मिलेगा.

बिना कमीशन के ज्यादा कमाई का दावा

भारत टैक्सी खुद को मौजूदा ऐप आधारित सेवाओं से अलग बता रही है. जहां अन्य कंपनियां ड्राइवरों से 25 से 30 प्रतिशत तक कमीशन लेती हैं, वहीं इस प्लेटफॉर्म पर फिलहाल कोई कमीशन नहीं लिया जा रहा है. इसका मतलब है कि ड्राइवर अपनी पूरी कमाई खुद रख सकेंगे. सरकार का कहना है कि यह मॉडल ड्राइवरों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगा और उन्हें स्थायी आय का भरोसा देगा.

देशभर में विस्तार की तैयारी और बड़ा लक्ष्य

अभी भारत टैक्सी सेवा दिल्ली-एनसीआर और गुजरात के राजकोट में शुरू की गई है. आने वाले समय में इसे देश के सभी नगर निगम शहरों तक पहुंचाने की योजना है. सरकार का लक्ष्य अगले दो साल में करीब 15 करोड़ ड्राइवरों को इससे जोड़ना और तीन साल के भीतर पूरे देश में विस्तार करना है. 5 फरवरी को आठ बड़ी सहकारी संस्थाओं के साथ इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसके सफल परीक्षण के बाद अब इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है. सरकार का मानना है कि यह प्लेटफॉर्म ओला कैब्स, उबर और रैपिडो जैसी सेवाओं को कड़ी टक्कर दे सकता है.

India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

