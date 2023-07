भारत में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची स्टेच्यू होगी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आधारशिला रखी

कुरनूल: आंध्र प्रदेश में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की भारत में सबसे ऊंची होगी. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंध्र प्रदेश के कुरनूल में श्री राघवेंद्र स्वामी मठ द्वारा बनाई जाने वाली प्रभु श्री रामचन्द्र जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में श्री राघवेंद्र स्वामी मठ द्वारा बनाई जाने वाली प्रभु श्री रामचन्द्र जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी. प्रभु राम की विशाल प्रतिमा, जो भारत में सबसे ऊंची होगी, शहर को भक्ति की भावना से सराबोर कर देगी और लोगों को हमारी समृद्ध और कालातीत सभ्यतागत मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अटूट बने रहने के लिए प्रेरित करेगी.