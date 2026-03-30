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'जो हथियार उठाएगा वो कीमत चुकाएगा...', लोकसभा में गरजे अमित शाह, नक्सलियों को दिया बड़ा संदेश
लोकसभा में अमित शाह ने नक्सलवाद पर बड़ा बयान दिया. जानिए रेड कॉरिडोर, सुरक्षा चुनौतियों और सरकार की रणनीति पर उन्होंने क्या कहा.
संसद में आज का दिन (30 मार्च, 2026) काफी अहम रहा. एक तरफ जहां राजनीतिक विवाद ने माहौल गर्म कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आंतरिक सुरक्षा और नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई. एक ओर बयानबाजी को लेकर हंगामा देखने को मिला, तो दूसरी ओर सरकार ने अपनी उपलब्धियों और भविष्य की रणनीति पर जोर दिया. इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नक्सलवाद पर सरकार का रुख और अब तक उठाए गए कदमों को विस्तार से रखा. आइए जानते हैं गृह मंत्री ने क्या-क्या कहा?
अमित शाह के भाषण की बड़ी बातें –
- अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी माना था कि सशस्त्र माओवाद देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती है. लेकिन उस समय इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
- उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इस दिशा में बड़ा बदलाव आया और कई पुराने मुद्दों को सुलझाया गया.
- गृह मंत्री ने साफ कहा कि जो लोग हथियार उठाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी.
- शाह ने आरोप लगाया कि कुछ विचारधाराएं इन इलाकों में अवैध नियंत्रण स्थापित करना चाहती हैं और विकास कार्यों में बाधा डालती हैं.
- उन्होंने बताया कि रेड कॉरिडोर में कभी कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी. जिससे करीब 12 करोड़ लोग प्रभावित हुए.
- एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हजारों युवाओं की जान गई और लगभग 20 हजार युवाओं की मौत हुई.
- अमित शाह ने कहा कि संविधान को नकारकर हथियार उठाना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता.
- उन्होंने कहा कि बस्तर जैसे इलाकों में नक्सलवाद अब लगभग खत्म हो चुका है और वहां विकास तेजी से पहुंचा है.
- सरकार ने गांव-गांव में स्कूल, राशन दुकानें और अस्पताल खोले हैं, जिससे लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है.
- उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को आधार कार्ड, राशन और मुफ्त अनाज जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. साथ ही गैस कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं.
- अंत में शाह ने कहा कि 1970 से 2026 तक के नक्सलवाद पर संसद में हो रही चर्चा देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
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