Telangana Elections 2023: अमित शाह ने राम मंदिर की फ्री यात्रा का किया वादा, KCR सरकार पर निशाना साधा

हैदराबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ऐलान किया कि भाजपा (BJP) आगामी विधानसभा चुनावों में यदि सत्ता में आती है तो वह तेलंगाना के सभी निवासियों के लिए अयोध्या में राम मंदिर की मुफ्त यात्रा सुनिश्चित करेगी. गडवाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में राम मंदिर के निर्माण में बाधा डाली और देरी की.

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंदिर का भूमि पूजन किया था और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की जाएगी. शाह ने रैली में मौजूद लोगों से तेलंगाना में भाजपा को चुनने की अपील की और कहा कि पार्टी नीत सरकार सभी लोगों को अयोध्या में भगवान राम के मुफ्त दर्शन कराने की व्यवस्था करेगी.

अमित शाह ने तेलंगाना में के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसने मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, जो असंवैधानिक है. शाह ने कहा कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो धर्म के आधार पर दिये गए आरक्षण को रद्द कर दिया जाएगा और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का कोटा बढ़ाया जाएगा.

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस और बीआरएस, दोनों को पिछड़ा वर्ग विरोधी दल बताते हुए दावा किया कि केवल भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही पिछड़ा वर्ग का कल्याण कर सकते हैं. उन्होंने पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का भाजपा का वादा भी दोहराया.

#WATCH | Telangana: Union Home Minister Amit Shah says, “I appeal to everyone, free Telangana from 2G, 3G and 4G parties and give a chance to Narendra Modi…BRS also stands for ‘Bhrashtachar Rishvat Samiti… As per size, the highest corruption has taken place in Telangana…” pic.twitter.com/ZqjK23eMg9

— ANI (@ANI) November 18, 2023