जगदलपुर/नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 22 जवानों की शहादत से देश में व्याप्त आक्रोश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार नक्सलियों के खिलाफ जारी अपनी लड़ाई को तेज करेगी. वाम उग्रवाद संबंधी स्थिति का जायजा लेने छत्तीसगढ़ पहुंचे शाह ने शहीद सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी. अमित शाह ने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को ''निर्णायक मोड़'' तक ले जाने के लिए सुरक्षाकर्मियों का बलिदान सदैव याद रखा जाएगा. बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

बस्तर क्षेत्र में सुकमा और बीजापुर जिलों की सीमाओं के बीच हुए नक्सली हमले में 31 सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं. शहीद हुए 22 जवानों में से सात कोबरा कमांडो सहित सीआरपीएफ ने अपने आठ जवानों को खो दिया. शहीद होने वालों में बस्तरिया बटालियन का एक जवान, जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के आठ जवान और विशेष कार्यबल (एसटीएफ) के पांच जवान भी शामिल हैं.

अधिकारियों ने कहा कि एक जवान लापता है. शाह ने कहा, ‘‘मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि लड़ाई (नक्सलियों के खिलाफ) रुकेगी नहीं…अब यह और तेजी के साथ जारी रहेगी. इस लड़ाई में, अंत में हमारी जीत निश्चित है.’’ गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने देश, भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि जवानों का सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा.

शाह ने कहा कि इस लड़ाई को ‘‘निर्णायक मोड़’’ पर ले जाने के लिए देश सुरक्षाकर्मियों के बलिदान को सदैव याद रखेगा. दिल्ली से जगदलपुर पहुंचने के बाद शाह ने शहीद जवानों को पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी जहां राष्ट्रीय ध्वज से लिपटे ताबूतों में 14 जवानों के शव रखे थे. बघेल और अन्य हस्तियों ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी. शाह ने कहा, ‘‘पिछले कुछ वर्षों में, नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना लड़ाई को दो कदम आगे ले गई है.’’

Chhattisgarh: Union Home Minister Amit Shah had a meal with CRPF jawans at the CRPF camp in Bijapur, earlier today. pic.twitter.com/FJFrfV4jku

— ANI (@ANI) April 5, 2021