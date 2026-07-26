'पद नहीं, देश पहले...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा संदेश, फैसले को बताया मिसाल

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि बीजेपी में पद से पहले राष्ट्र और छात्रों का हित सर्वोपरि है. उन्होंने सरकार की परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 26, 2026, 12:21 PM IST
'पद नहीं, देश पहले...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा संदेश, फैसले को बताया मिसाल
  • अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को राष्ट्रहित और छात्रों के सम्मान से जुड़ा फैसला बताया.
  • उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा में पारदर्शिता और पेपर लीक रोकने के लिए प्रतिबद्ध है.
  • शाह ने धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा सुधार और नई शिक्षा नीति में योगदान की सराहना की.
  • इस्तीफे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने राजनीतिक नजरिए से प्रतिक्रिया दी.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है. इस घटनाक्रम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिएक्शन देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए किसी भी पद से ज्यादा जरूरी देश, युवा और छात्र हैं. उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के फैसले को इसी सोच का उदाहरण बताया और कहा कि ये कदम व्यक्तिगत पद से ऊपर राष्ट्रीय हित को रखने की भावना को दर्शाता है.

अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी या पेपर लीक जैसी घटनाओं के खिलाफ सरकार का रुख पूरी तरह सख्त है और दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

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‘हमारा मकसद लाखों छात्रों…’

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का मकसद उन लाखों छात्रों का विश्वास बनाए रखना है, जो मेहनत और ईमानदारी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. उनके अनुसार, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में कई सुधारात्मक फैसले लिए जा चुके हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि भविष्य में भी परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के प्रयास जारी रहेंगे.

अमित शाह ने अपने बयान में धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में नई शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई. इसके अलावा पीएम श्री स्कूलों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करने और उद्योगों तथा शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने जैसे कई प्रयास किए गए. उन्होंने कहा कि इन पहलों का मकसद देश की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना था.

धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्या बोले?

उन्होंने ये भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रणाली को अधिक छात्र-केंद्रित और समावेशी बनाने के लिए कई कदम उठाए. उनके अनुसार, शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान हैं. अमित शाह ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक पद पर रहते हुए जवाबदेही और पारदर्शिता लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना है.

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब NEET एग्जाम में कथित अनियमितताओं को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और जवाबदेही की मांग तेज हुई. इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक दलों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. विपक्ष इसे छात्र आंदोलन की सफलता बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे जवाबदेही और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने वाला फैसला बता रही है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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