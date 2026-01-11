  • Hindi
केरल को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले- राज्य में मंडरा रहा खतरा, केवल NDA दे सकती है सुरक्षा की गारंटी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने केरल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्य में उभरते सुरक्षा खतरे गंभीर चिंता का विषय हैं. उन्होंने दावा किया कि इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता केवल NDA सरकार के पास है.

Amit Shah Alert for Kerala: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (11 जनवरी) को केरल की सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) और विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही गठबंधन राज्य को कट्टरपंथी संगठनों से सुरक्षित रखने में विफल रहे हैं, क्योंकि वे ऐसे संगठनों को अपना वोट बैंक मानते हैं. अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि केरल की सुरक्षा और विकास की गारंटी केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ही दे सकता है.

केरल कौमुदी की तरफ से आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भले ही केरल में कानून-व्यवस्था की स्थिति ऊपर से शांत दिखाई देती हो, लेकिन ‘धीरे-धीरे कई ऐसे खतरे उभर रहे हैं, जो भविष्य में गंभीर रूप ले सकते हैं.’ उन्होंने सवाल किया कि क्या LDF या UDF पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों से केरल को सुरक्षित रख सकते हैं. उनका जवाब था, ‘कभी नहीं, क्योंकि वे इन्हें अपना वोट बैंक मानते हैं. केवल NDA ही केरल को सुरक्षित रख सकता है.’

PFI पर लगाए गए प्रतिबंध का जिक्र

अमित शाह ने PFI पर लगाए गए प्रतिबंध का जिक्र करते हुए कहा कि इस फैसले के समय LDF और UDF ने न तो खुलकर समर्थन किया और न ही विरोध. उन्होंने कहा, ‘PFI पर प्रतिबंध लगाकर हमने उसके पूरे नेटवर्क को सलाखों के पीछे पहुंचाया, जिससे पूरा देश अधिक सुरक्षित हुआ.’ गृह मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश और राज्यों को केवल दिखने वाले खतरों पर नहीं, बल्कि ‘पर्दे के पीछे काम कर रहे अदृश्य खतरों’ की पहचान कर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए.

उन्होंने सुरक्षा को विकास से जोड़ते हुए कहा कि केरल का विकास राष्ट्रीय विकास के लिए बेहद जरूरी है. अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘2047 तक विकसित भारत’ के लक्ष्य का हवाला देते हुए कहा, ‘विकसित भारत का रास्ता विकसित केरल से होकर गुजरता है.’ उनके अनुसार, सुरक्षा और विकास एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों के बिना कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकता.

इससे पहले एक अन्य कार्यक्रम में अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की हालिया जीत को राज्य में सत्ता की ओर बढ़ता कदम बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केरल में कमल के निशान के तहत सरकार बनाना, बीजेपी का मुख्यमंत्री लाना, राज्य को पूरी तरह विकसित करना और उसे राष्ट्रविरोधी ताकतों से सुरक्षित रखना है. उन्होंने दोहराया कि इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता केवल NDA के पास है.

अमित शाह के ये बयान ऐसे समय आए हैं, जब केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस-नेतृत्व वाले UDF के घटक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) और जमात-ए-इस्लामी पर ‘खतरनाक राजनीति’ करने का आरोप लगाया है. कुल मिलाकर, गृह मंत्री का यह बयान केरल की राजनीति में सुरक्षा बनाम वोट बैंक की बहस को और तेज करने वाला माना जा रहा है.

