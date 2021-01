Union Home Minister Amit Shah, Netaji Subhash Chandra Bose: असम पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती (125th birth anniversary) के मौके पर गुवाहाटी में उन्हें श्रद्धांजलि दी. Also Read - भारत ने बांग्लादेश को गिफ्ट किया कोरोना टीका, शेख हसीना ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद



केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया है कि सुभाष बाबू के 125 साल को देशभर में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा, जिससे आने वाली कई पीढ़ियां सुभाष बाबू को देश की आज़ादी के प्रति उनके योगदान के लिए लंबे समय तक याद रखेगी.

I hope we all participate in PM Modi’s decision to celebrate 125th birth anniversary of Subhash Chandra Bose & especially educate children & youth about Netaji’s life. May lakhs of children take inspiration from his life & contribute in development of the country: HM Amit Shah https://t.co/VskmmM4eNb pic.twitter.com/UbtHzkk411

