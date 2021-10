Amit Shah’s Tribute to Martyrs of Pulwama terror attack: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में उन 40 सीआरपीएफ (CRPF) जवानों को श्रद्धांजली दी, जो साल 2019 में पुलवामा में हुए एक आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) में शहीद हो गए थे. अमित शाह कश्मीर दौरे (Amit Shah Kashmir Visit) पर हैं और सोमवार को उन्होंने एक सभा के दौरान सामने से बुलेट प्रूफ शील्ड (Bulletproof Shield) हटाकर संबोधन किया और कहा कि वह पाकिस्तान (Pakistan) से बात करने की बजाय जम्मू-कश्मीर के लोगों से मन की बात करना पसंद करेंगे.Also Read - अमित शाह ने बुलेट प्रूफ ग्लास हटवाने के बाद दिया भाषण, पाक के बजाय, जम्मू-कश्मीर के युवाओं से बात करेंगे

श्रीनगर में अपने 38 मिनट लंबे भाषण की शुरुआत करने से पहले अमित शाह ने मंच पर लगे बुलेट प्रूफ शील्ड को हटवा दिया. इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि वह उनके साथ "मन की बात" करना पसंद करते हैं. श्रीनगर के आयोजित हुए इस कार्यक्रम के बाद अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) पुलवामा जिले के लेथपोरा में CRPF के जवानों के बीच पहुंचे और वहां उनके साथ भोजन किया.

गृह मंत्री अमित शाह ने शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (SKICC) में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की एकमात्र मंशा कश्मीर-जम्मू को विकास के रास्ते पर लाने की थी. लोगों को 2024 तक हमारे प्रयासों का फल दिखने लगेगा.

मंगलवार सुबह उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 सैनिकों को श्रद्धांजली अर्पित की. गौरतलब है कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के एक काफिले पर हमला किया था, जिसमें 40 सैनिक शहीद हो गए थे. इस हमले में 22 वर्षीय आत्मघाती आतंकवादी आदिल अहमद डार ने विस्फोटकों से लदे एक वाहन को सीआरपीएफ की बस से टकरा दिया था. सीआरपीएफ के उस काफिल में कुल 78 बसें थीं, जिनमें करीब 2500 सैनिक जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे थे. हालांकि, बाद में सशस्त्र सेनाओं ने सीमापार से हुए इस हमले का जवाब 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में दिया था, जिसमें आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था.