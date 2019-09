नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और समीक्षा की. अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा ऐसे वक्त में किया जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 230 आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हुए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि यह बैठक दो घंटे तक चली. इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे. इस दौरान गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर, खासकर अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई.

Delhi: High-level meeting at Ministry of Home Affairs concludes. Home Minister Amit Shah, National Security Advisor (NSA) Ajit Doval, Home Secretary AK Bhalla and Intelligence officials were present in the meeting. pic.twitter.com/w3KVGOv3ZZ

— ANI (@ANI) September 16, 2019