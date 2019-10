आइजोल: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने संप्रग सरकार की तुलना में मिजोरम में विकास परियोजनाओं के लिये कोष का दुगुना आवंटन किया है. शाह ने राजधानी आइजोल में पूर्वोत्तर हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसका आयोजन पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) ने किया था.

Union Home Minister Amit Shah in Aizawl, Mizoram: We are confident that we will be able to bring broad gauge railway line to Aizawl by 2021. pic.twitter.com/zABl3LTMjF

— ANI (@ANI) October 5, 2019