तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों पर निशाना साधा है. अमित शाह ने कहा कि देश से कांग्रेस गायब हो रही है और कम्युनिस्ट पूरी दुनिया से खत्म हो रहे हैं. ये लोग कभी भी देश दुनिया के गरीबों के लिए कभी काम नहीं किया. हमेशा इन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया. अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ही केरल का भविष्य है.

इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों से अनुरोध किया कि वे नदी जल बंटवारे के मुद्दों का संयुक्त समाधान तलाशने का प्रयास करें. सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से अपने लंबित मुद्दों को आपसी सहयोग से सुलझाने को कहा. इस बैठक में दक्षिण भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों ने हिस्सा लिया. बयान के अनुसार, ''गृहमंत्री ने दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के सभी राज्यों से जल बंटवारे से जुड़े मुद्दों का संयुक्त समाधान तलाशने को कहा.''

#WATCH | “Congress is vanishing from the country, the world is getting rid of communist parties. If Kerala has a future, it is BJP,” says Union Home Minister Amit Shah at the BJP SC conference in Thiruvananthapuram, Kerala pic.twitter.com/BUN8UP8mmJ

— ANI (@ANI) September 3, 2022