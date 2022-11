अमित शाह की बड़ी मांग, कहा- तमिलनाडु में तमिल भाषा में हो MBBS की पढ़ाई, आसान होगा ये कोर्स

नई दिल्ली: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल की पढ़ाई होनी चाहिए. ऐसा इसलिए हो ताकि तमिल भाषा में स्कूली पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे भी बेहद आसानी से मेडिकल की पढ़ाई कर सकें. वह भी MBBS कर सकें. अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि कई राज्यों में स्थानीय भाषा में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं. हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होने लगी है. तकनीकि की पढ़ाई भी हिंदी हो रही है.

अमित शाह ने ऐसे में तमिलनाडु में भी मेडिकल की पढ़ाई तमिल भषा में होनी चाहिए. तमिल मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे तमिल भाषा को बेहद आसानी से समझ सकते हैं. और MBBS जैसे कोर्स भी उनके लिए आसान हो सकते हैं. इस तरह से मेडिकल साइंस में योगदान दे सकते हैं.