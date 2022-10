Assembly Elections 2022, Himachal Pradesh Assembly Election 2022, BJP, Sirmaur, Home Minister Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने आज शनिवार को हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Pradesh Assembly Election 2022) के प्रचार के लिए आयोजित एक चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस ( Congress) पर हमला बोला है. केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने सिरमौर में एक जनसभा (public rally in Sirmaur, Himachal Pradesh) के दौरान कहा, कांग्रेस का काम लोगों के बीच झगड़ा पैदा करना और आग लगाना है, लेकिन पीएम मोदी विकास के लिए काम करते हैं.Also Read - तो क्या कांग्रेस ने UP में अपनी वापसी की आस छोड़ दी? 'भारत जोड़ो यात्रा' में राहुल गांधी सिर्फ एक जिले तक सीमित क्यों?

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, ऐसे में क्या दूसरे लोगों को जगह मिलेगी? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति से परिवारवाद खत्म करने का काम किया है. मुझे एक बात बताइए, परिवारवाद से देश को मुक्ति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. मोदी जी ने राजनीति से परिवारवाद खत्म करने का काम किया है.

Congress’s work is to create quarrels between people & to ignite fire, but PM Modi works for development: Union Home Minister Amit Shah during a public rally in Sirmaur, Himachal Pradesh pic.twitter.com/VnQtkAtZlj

