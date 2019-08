चेन्नई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने से क्षेत्र में आतंकवाद का खात्मा होगा और क्षेत्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के दो साल के कार्यकाल पर एक किताब का यहां विमोचन करने के मौके पर शाह ने कहा कि उनका दृढ़ता से मानना था कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाया जाना चाहिए क्योंकि इससे देश को कोई फायदा नहीं था.

#WATCH Amit Shah:As a legislator,I firmly believe Art370 should’ve been removed long ago. As a Home Minister,there was no confusion in my mind about the consequences of removing Art370. I’m confident terrorism in Kashmir will finish&it’ll move ahead on the path of development now pic.twitter.com/YWyW5xJJs1

— ANI (@ANI) August 11, 2019