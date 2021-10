Amit Shah Says, some ppl met told me that on Friday there is permission to block Highway & do Namaz there: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्‍तराखंड के देहरादून में आज शनिवार को बीजेपी की आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा. अमित शाह ने कहा, ”कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है. कांग्रेस कांग्रेस केवल तुष्टिकरण करती है. कांग्रेस शुक्रवार को नमाज करने की अनुमति है, हाईवे ब्लॉक करने की अनुमति देती है. कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता हथियाकर उसका उपभोग करने वाली पार्टी है. शाह ने कहा, चुनाव आते ही कांग्रेस नए कपड़े सिलवा लेती है.Also Read - BJP नफरत फैलाकर लोगों को बांटती है, कांग्रेस का यकीन देश को जोड़ने में: गोवा में राहुल गांधी ने कहा

केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा, कांग्रेस अपने वादों से मुकरती है. पहले जब मैं कांग्रेस सरकार के दौरान यहां आया था, तो कुछ लोगों ने मुझसे मुलाकात की और मुझे बताया कि शुक्रवार को हाईवे ब्लॉक करने और वहां नमाज करने की अनुमति है. कांग्रेस केवल तुष्टिकरण करती है और उत्तराखंड के लिए कोई कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकती. Also Read - ममता बनर्जी ने गोवा में कहा- दिल्ली की 'दादागीरी' बहुत हुई, बस बहुत हुआ

#WATCH | Congress turns back on its promises…earlier when I came here during Congress govt, some ppl met me & told me that on Friday there is permission to block Highway & do Namaz there. Congress only does appeasement and can’t do any welfare work for Uttarakhand: HM Amit Shah pic.twitter.com/YhuT2YHelQ

— ANI (@ANI) October 30, 2021