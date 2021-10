Union Home Minister Amit Shah addressing members of Jammu & Kashmir Youth club in Srinagar: जम्‍मू-कश्‍मीर की तीन दिन यात्रा पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) अमित शाह (Amit Shah) ने आज शनिवार को श्रीनगर में यूथ क्‍लबों (Jammu and Kashmir’s Youth Clubs) को संबोधित करते हुए कहा, आज जम्मू कश्मीर में युवा विकास, रोजगार और पढ़ाई की बात कर रहा है. ये बहुत बड़ा बदलाव है. अब कोई कितनी भी ताकत लगा ले, इस बदलाव की बयार को कोई अब रोक नहीं सकता.Also Read - रेप के दोषी जज को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की कठोर कैद सुनाई

गृह मंत्री शाह ने कहा, आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है और … मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जो लोग जम्मू-कश्मीर की शांति भंग करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहां कोई भी विकास में बाधा नहीं डाल सकता है. यह हमारी प्रतिबद्धता है. Also Read - गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में सुरक्षा हालात और आतंकवाद से निपटने को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा की

#WATCH | …Terrorism has reduced, stone pelting has become invisible and …I want to assure you that strict action will be taken against those who want to ruin peace of J&K, no one can obstruct development here. It’s our commitment: Union Home Minister Amit Shah in Srinagar pic.twitter.com/bTiLYpnnsW

— ANI (@ANI) October 23, 2021