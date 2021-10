Home Minister Amit Shah in Jammu, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित जाने के बाद पहली बार राज्‍य के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने जम्‍मू में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं आज जम्मू ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है, अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता. यहां पर विकास का जो युग शुरू हो रहा है उसमें खलल पहुंचाने वाले, खलल डाल रहे हैं, लेकिन विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा.Also Read - कश्मीर में बर्फबारी से मुश्किल, बर्फ में फंसे दो लोगों की मौत, मृतक संख्या बढ़कर पांच हुई

#WATCH | Jammu: HM Amit Shah says, “…Nobody can stop the era of development that has started in J&K. It’s the land of temples, of Mata Vaishno Devi, of Prem Nath Dogra, the land of sacrifice of Syama Prasad Mukherjee. We won’t let the people of disrupt the peace in J&K,succeed” pic.twitter.com/b5GcakuRPe

— ANI (@ANI) October 24, 2021