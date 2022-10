केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग खुद को जयप्रकाश नारायण का शिष्य बताते हैं, उन्होंने उनकी समाजवादी विचारधारा का त्याग कर दिया है. शाह ने जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण के जन्मस्थान सिताब दियारा में एक रैली को संबोधित किया. इससे पहले उन्होंने दिग्गज समाजवादी नेता की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. सिताब दियारा बिहार के सारण जिले में है.Also Read - तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, हिंदी थोपकर एक और भाषा युद्ध शुरू नहीं किया जाए

#WATCH | HM says, “I ask people of Bihar – leaders who achieved heights through JP movement are sitting in Congress’ lap for power; are you with them?…JP never did anything for power&worked for principles all his life. Today,people who switch sides for power are CM of Bihar…” pic.twitter.com/Eu2s0ybXqZ

— ANI (@ANI) October 11, 2022