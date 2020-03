नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार भाजपा के बड़े नेताओं का पश्चिम बंगाल में जमावड़ा लगने वाला है. दरअसल, दिल्ली के बाद भाजपा ने अब पश्चिम बंगाल में होने वाले हर चुनाव को संजीदगी से लड़ने का फैसला किया है. लिहाजा विधानसभा चुनाव के साथ ही भाजपा ने स्थायीय नगर निगम चुनाव के लिए भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है. ऐसे में कोलकाता, हावड़ा नगर निगम समेत स्थानीय नगरपालिकाओं के चुनाव से पहले कोलकाता के शहीद मीनार में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं. इस रैली में संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे. रैली में भाजपा के बड़े नेताओं के निशाने पर ममता बनर्जी रह सकती है.

भाजपा के सूत्रों ने बताया कि शाह रविवार सुबह राजारहाट में एनएसजी के एक परिसर के उद्घाटन के बाद सीएए के समर्थन में महानगर के शहीद मीनार इलाके में एक रैली को संबोधित करेंगे. उसके बाद वह स्थानीय निकाय चुनावों की रणनीति पर भाजपा नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे.

