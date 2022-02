केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा और राज्यसभा में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश के ज़िला हापुड़ में PS पिलखुवा के तहत एक स्थान पर हमले के संबंध में बयान देंगे. जानकारी के मुताबिक शाह राज्यसभा में लगभग 11:30 बजे और लोकसभा में शाम 4:30 बजे अपना वक्तव्य देंगे. बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से सटे हापुड़ जिले में पिलखुवा के पास ओवैसी की कार पर बृहस्पतिवार रात को गोलियां चलाई गई थीं.Also Read - Budget Session 2nd Week: बजट सत्र के दूसरे सप्ताह में विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे PM मोदी

Union Home Minister Amit Shah today will make a statement in Lok Sabha & Rajya Sabha regarding attack on the convoy of Asaduddin Owaisi, AIMIM chief, at a place under PS Pilkhuwa in district Hapur, UP on Feb 3

Statement expected at about 11:30 am in RS & 4:30 pm in LS. pic.twitter.com/duUUtEM9kL

— ANI (@ANI) February 7, 2022