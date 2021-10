Amit Shah visited forward areas and interacted with jawans in Makwal Jammu: जम्‍मू: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को देर शाम जम्‍मू के मकवाल में अचानक अग्रिम इलाकों का दौरा किया और बीएसएफ की चौकी पर पहुंचकर जवानों से बातचीत की और उनके उत्‍साह को बढ़ाया. उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे. गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ पोस्ट पर जवानों से बातचीत करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया. उन्‍होंने अधिकारियों से सीमा संबंधी सभी मुद्दों के बारे में बात उन्होंने सीमा प्रभुत्व पर खुशी व्यक्त की.Also Read - Jammu and Kashmir: आतंकवाद रोधी अभियान में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकवादी की मौत, तीन सुरक्षाकर्मी घायल

जम्मू में मकवाल सीमा पर बीएसएफ की पश्चिमी कमान के एडीजी एनएस जामवाल ने कहा, "हमारे लिए गर्व की बात है कि एचएम अमित शाह ने इस बीएसएफ पोस्ट का दौरा किया और जवानों से बातचीत की. उन्होंने हमारी ब्रीफिंग सुनी. हमने उन्हें सीमा संबंधी सभी मुद्दों के बारे में बताया, उन्होंने सीमा प्रभुत्व पर खुशी व्यक्त की.

Also Read - गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा, जो लोग जम्मू-कश्मीर की शांति भंग करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्‍शन लेंगे

बीएसएफ (पश्चिमी कमान) के एडीजी एनएस जामवाल ने कहा, यह बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि गृह मंत्री ने हमारे जवानों के साथ बातचीत की और उनके मुद्दों को सुना. इसका जवानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह उनके मनोबल को बढ़ाता है.

He (Union Home Minister Amit Shah) has assured that our issues of tunnels and drones are being addressed and it will be resolved soon: ADG (Western Command) BSF, NS Jamwal, at Makwal Border in Jammu pic.twitter.com/10vn0ryRX6

— ANI (@ANI) October 24, 2021