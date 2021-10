केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है हद में रहने की चेतावनी दी. अमित शाह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान कश्‍मीर में आतंकियों को नागरिकों का कत्‍ल करने में समर्थन देता रहा और सीमाएं लांघी तो और सर्जिकल स्‍ट्राइक होंगी. अमित शाह ने पाकिस्तान को चेताया और कहा कि ‘सर्जिकल स्ट्राइक ने साबित कर दिया कि भारत अब हमलों को बर्दाश्त नहीं करता.Also Read - UP Polls 2022: यूपी चुनाव के लिए BJP का 'मेगाप्लान', दिल्ली में नेताओं का मंथन- अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल

शाह ने कहा कि पांच साल हले भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई ने विश्व में कड़ा सदेश दिया कि कोई भी देश की सीमा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. उन्होंने दावा किया कि BJP नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के शासनकाल में भारत ने आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया, जबकि कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) के शासनकाल में ऐसा नहीं होता था.

#WATCH | "Another important step was surgical strike under PM Modi & former Defence Minister Manohar Parrikar. We sent out a message that one should not disrupt India's borders…There was a time when talks happened, but now is the time to reciprocate," says Home Min Amit Shah pic.twitter.com/BrMFUfzLRT

— ANI (@ANI) October 14, 2021