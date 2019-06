देश के गृह मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद अमित शाह मिशन कश्मीर के अपने एजेंडे में जुट गए हैं. वह 26 जून यानी बुधवार से जम्मू एवं कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. सूत्रों ने यह जानकारी दी. इससे पहले के कार्यक्रम के अनुसार, शाह 30 जून को एक दिन के लिए कश्मीर घाटी जाने वाले थे. लेकिन केंद्रीय बजट के संबंध में गृह मंत्री की व्यस्तता के कारण यह दौरा पहले कर दिया गया. अगले महीने की पांच तारिख को लोकसभा में आम बजट पेश किया जाएगा.

अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. वे इस दौरे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं और पंचायत सदस्यों को भी अलग-अलग संबोधित करेंगे.”

Union Home Minister Amit Shah will be on a two-day visit to Jammu and Kashmir from 26 June. (file pic) pic.twitter.com/bGXtjtHGWN

— ANI (@ANI) June 25, 2019