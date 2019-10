कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी में विवादित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) और नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पर सेमिनार को संबोधित करेंगे, जिस पर सभी की निगाहें हैं. भाजपा सूत्रों ने बताया कि शाह एक अक्टूबर को कोलकाता आएंगे और एक सामुदायिक दुर्गा पूजा का उद्घाटन करने के अलावा एक सेमिनार को भी संबोधित करेंगे. शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. वह इस साल केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार बंगाल आ रहे हैं. यह सेमिनार ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में एनआरसी के लागू होने के कथित भय से 11 लोगों की मौत हो चुकी है. इसलिए कार्यक्रम की अहमियत ज्यादा है.

सैकड़ों लोग शहर और राज्य के अन्य हिस्सों में अपने जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज लेने के लिए सरकारी और नगर निकाय के दफ्तरों के बाहर कतार लगाए खड़े हैं, ताकि अगर राज्य में एनआरसी को लागू किया जाए तो उनकी तैयारी पूरी रहे. शाह ने बार-बार कहा कि पूरे देश में एनआरसी को लागू किया जाएगा जबकि राज्य की ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार ने पश्चिम बंगाल में एनआरसी को लागू नहीं करने का संकल्प लिया है. प्रदेश भाजपा नेताओं के मुताबिक, शाह के सेमिनार को संबोधित करने की काफी अहमियत है, क्योंकि वह टीएमसी के सभी आरोपों तथा पार्टी द्वारा एनआरसी पर पैदा की गई ‘गलतफहमियों’ का जवाब दे सकते हैं.

Schedule of Home Minister and BJP National President Shri @AmitShah’s public and organisational programs on 1st October 2019 in Kolkata, West Bengal.

— BJP (@BJP4India) September 30, 2019