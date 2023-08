अमित शाह का बड़ा दावा, Telangana में इस बार न तो केसीआर और न ही केटीआर, BJP से सीएम बनेगा, कांग्रेस 4 जी पार्टी

तेलंगाना: केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह (Amit Shah) ने आज रविवार को तेलंगाना के सीएम (Telangana CM) के चंद्रशेखर राव (Kalvakuntla Chandrashekar Rao) और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है- जवाहर लाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी. केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है- केसीआर और अब केटीआर. ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है, तीन जेनेरेशन से ये भी चल रही है. अमित शाह ने दावा किया, इस बार यहां न 4G आएगी, न 3G आएगी और न ही 2G आएगी. इस बार बीजेपी से कोई सीएम बनेगा.

अमित शाह ने कहा, “हम जानते हैं कि आप (KCR) केटीआर (KTR) को राज्य का सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार न तो केसीआर और न ही केटीआर सीएम बनेंगे. इस बार बीजेपी से कोई सीएम बनेगा.” केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खम्मम में ‘रायथु गोसा-बीजेपी भरोसा’ रैली को संबोधित करते हुए बीआरएस पार्टी पर कटाक्ष किया.