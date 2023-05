मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह का सख्त निर्देश, शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटें

Amit Shah in Manipur, इंफाल: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता मणिपुर में शांति और समृद्धि है और उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया है. शाह ने इंफाल में पुलिस, सीएपीएफ, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद यह बात कही.

उन्होंने ट्वीट किया, इंफाल में मणिपुर पुलिस, सीएपीएफ और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की. मणिपुर की शांति और समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, उन्हें शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया.

गृह मंत्री जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में शांति बहाल करने के प्रयासों के तहत वर्तमान में मणिपुर के दौरे पर हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कुकी नागरिक समाज के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए चुराचांदपुर का दौरा किया, जहां हाल के कुछ सबसे भीषण दंगे हुए हैं. इस महीने की शुरुआत में मणिपुर में जातीय संघर्ष छिड़ गया था.