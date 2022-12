VIDEO: अमिताभ बच्चन की बड़ी टिप्पणी-ऐतिहासिक विषयों पर बनी मौजूदा फिल्में काल्पनिक अंधराष्ट्रवाद में डूबी हुई हैं

Amitabh Bachchan: बिग बी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन आमतौर पर कभी भी, कहीं भी, कोई भी विवादित बयान देने से बचते हैं और संवेदनशील मुद्दों पर भी बेहद सोच-समझकर अपनी राय रखते हैं. लेकिन, बुधवार को कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन ने एक संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी बात कह दी है, जिससे बहस छिड़ सकती है.

अमिताभ बच्चन ने कहा कि सिल्वर स्क्रीन (फिल्मी पर्दा) राजनीतिक विचारधारा का युद्धक्षेत्र बनती जा रही है. आजादी के इतने साल बाद भी नागरिकों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

आज की फिल्में काल्पनिक अंधराष्ट्रवाद में जकड़ी हुई हैं

अमिताभ बच्चन ने भारतीय सिनेमा के इतिहास का उल्लेख करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि ऐतिहासिक विषयों पर बनने वाली मौजूदा दौर की फिल्में ‘‘काल्पनिक अंधराष्ट्रवाद में जकड़ी’’ हुई हैं. भारतीय फिल्म उद्योग ने हमेशा साहस का प्रचार किया है और यह समतावादी भावना को जीवित रखने में कामयाब रहा है,